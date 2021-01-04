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В Беларуси вступили в силу новые правила охоты

Как отмечают эксперты, убрали формализм, исключили бумажную волокиту и добавили понимания. Что же касается нововведений, безоружейным способом смогут охотиться с 16 лет, при этом увеличится срок действия разрешения на ношение и хранение оружия до 5 лет. Отменена уголовная ответственность после повторного совершения административного правонарушения. Запущен и процесс цифровизации.

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