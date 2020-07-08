Белорусы вторые в мире по наблюдению за птицами

Всего в международной акции "Живая весна" участвовали 59 стран. На сайте проекта оставили более 11 тысяч наблюдений, и 1 700 из них от белорусов. Жители нашей страны чаще всего наблюдали за аистами, а это почти тысяча встреч с пернатыми. После них разместились деревенские ласточки,черные стрижи и кукушки. Меньше белорусы виделибереговую ласточку, золотистую щурку игалстучника.