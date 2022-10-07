В Беларуси введен мораторий на повышение цен на внутреннем рынке

В Беларуси введен мораторий на повышение цен (тарифов) на внутреннем рынке, сообщает БелТА в пресс-службе правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства.

Так, с 6 октября 2022 года юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающие услуги на территории Беларуси, не смогут повысить цены на все товары, как продовольственные, так и непродовольственные, и услуги.

Также не допускается повышение цен (тарифов) в результате отмены акций, скидок и распродаж.

Решения о повышении цен будут принимать республиканские органы государственного управления, государственные организации, подчиненные правительству, облисполкомы и Мингорисполком и только в случае экономической целесообразности.

Установление цен (тарифов) на товары (услуги), которые до 6 октября 2022 года не произведены (не ввозились, не реализовывались, не оказывались) в Беларуси, также согласовывается с республиканскими органами государственного управления, государственными организациями, подчиненными правительству, с облисполкомами и Мингорисполкомом.