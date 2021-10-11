ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси введен обязательный масочный режим и социальная дистанция

Во всех общественных местах обязательный масочный режим и социальная дистанция. С выходных в Беларуси усилены антиковидные меры. По последним данным, за сутки коронавирусом заразились 1943 человека.

С 9 октября в Беларуси введен обязательный масочный режим

В Минздраве АТН подтвердили, что масок и респираторов в аптеках хватает. При необходимости будут подвозить со склада. Узнали, как горожане выполняют требование ведомства.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все