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В Беларуси введен обязательный масочный режим и социальная дистанция
Во всех общественных местах обязательный масочный режим и социальная дистанция. С выходных в Беларуси усилены антиковидные меры. По последним данным, за сутки коронавирусом заразились 1943 человека.
С 9 октября в Беларуси введен обязательный масочный режим
В Минздраве АТН подтвердили, что масок и респираторов в аптеках хватает. При необходимости будут подвозить со склада. Узнали, как горожане выполняют требование ведомства.
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