В Беларуси введен обязательный масочный режим и социальная дистанция

Во всех общественных местах обязательный масочный режим и социальная дистанция. С выходных в Беларуси усилены антиковидные меры. По последним данным, за сутки коронавирусом заразились 1943 человека.

В Минздраве АТН подтвердили, что масок и респираторов в аптеках хватает. При необходимости будут подвозить со склада. Узнали, как горожане выполняют требование ведомства.