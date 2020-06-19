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В Беларуси введен запрет на посещение лесов

Жаркая погода

осложнила пожароопасную ситуацию в лесах. Запреты и ограничения на посещение угодий введены в 15 районах Гомельской, Гродненской и Минской областей. Точный список районов можно найти на интерактивной карте сайта Министерства лесного хозяйства. Всего с начала года зарегистрировано 790 лесных пожаров.

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