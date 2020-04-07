В Беларуси введено регулирование цен на маски и антисептик

Медицинские маски и антисептики, в том числе гели и спреи, сейчас в перечне социально значимых товаров. Таким образом, цены на них регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Данный шаг - реакция на повышенный спрос на эти товары на внутреннем рынке Беларуси и мера недопущения необоснованного роста цен на них со стороны производителей, поставщиков или аптечной сети.



По всем вопросам необоснованного роста цен и тарифов на внутреннем рынке, а также наличия товаров можно обращаться на горячую линию МАРТ. По каждому случаю проводится проверка.

