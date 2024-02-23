В Беларуси введены дополнительные условия для досрочного использования семейного капитала

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал Указ № 69, которым совершенствуется порядок предоставления семейного капитала, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается введение дополнительных условий для досрочного использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий, а именно: отсутствие в собственности жилья общей площадью 15 кв.м и более на одного человека, в Минске - 10 кв.м и более, согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств на указанные цели.

Указом установлен запрет на отчуждение приобретенных с использованием средств семейного капитала жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 2022 года, в течение 5 лет с даты регистрации права собственности.

В соответствии с документом оказание медицинских услуг за счет семейного капитала возможно только государственными учреждениями здравоохранения и при поэтапном перечислении средств на эти цели (до 50 % - при заключении договора и окончательный расчет - после получения медицинской услуги).

Кроме того, урегулирован вопрос о возврате необоснованно использованных средств в республиканский бюджет (в случае нарушения гражданами требований законодательства о распоряжении семейным капитала и его использовании).