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В Беларуси введены дополнительные условия для досрочного использования семейного капитала
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 февраля подписал Указ № 69, которым совершенствуется порядок предоставления семейного капитала, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документом предусматривается введение дополнительных условий для досрочного использования средств семейного капитала на улучшение жилищных условий, а именно: отсутствие в собственности жилья общей площадью 15 кв.м и более на одного человека, в Минске - 10 кв.м и более, согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств на указанные цели.
Указом установлен запрет на отчуждение приобретенных с использованием средств семейного капитала жилых помещений, право собственности на которые зарегистрировано до 2022 года, в течение 5 лет с даты регистрации права собственности.
В соответствии с документом оказание медицинских услуг за счет семейного капитала возможно только государственными учреждениями здравоохранения и при поэтапном перечислении средств на эти цели (до 50 % - при заключении договора и окончательный расчет - после получения медицинской услуги).
Кроме того, урегулирован вопрос о возврате необоснованно использованных средств в республиканский бюджет (в случае нарушения гражданами требований законодательства о распоряжении семейным капитала и его использовании).
Фото: pixabay.com
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