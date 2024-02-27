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В Беларуси введены допусловия для досрочного использования семейного капитала
В Беларуси введены дополнительные условия для досрочного использования семейного капитала. Так, необходимо отсутствие в собственности жилья общей площадью от 15 метров квадратных на одного человека, в Минске - 10 и более, а также согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств. Запрещается отчуждать приобретенное таким образом жилье, на которое право собственности зарегистрировано до 2022 года, в течение 5 лет с даты регистрации, а оказание медуслуг за счет семейного капитала возможно только государственными учреждениями здравоохранения.
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