В Беларуси введены допусловия для досрочного использования семейного капитала

В Беларуси введены дополнительные условия для досрочного использования семейного капитала. Так, необходимо отсутствие в собственности жилья общей площадью от 15 метров квадратных на одного человека, в Минске - 10 и более, а также согласие на снятие с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий после использования средств. Запрещается отчуждать приобретенное таким образом жилье, на которое право собственности зарегистрировано до 2022 года, в течение 5 лет с даты регистрации, а оказание медуслуг за счет семейного капитала возможно только государственными учреждениями здравоохранения.