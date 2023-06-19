3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси введут химическую кастрацию педофилов
В ближайшее время в Беларуси введут закон о химической кастрации для педофилов. Ранее Генпрокуратура инициировала такой закон. 19 июня стало известно, что его Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил. Министерство здравоохранения, опираясь на международный опыт, разработало лечение.
Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации. Направлены меры на развитие сексологической помощи. Это будет способствовать предупреждению такого рода преступлений, их выявлению и своевременному оказанию помощи лицам, страдающим сексуальными отклонениями.
Также глава белорусского государства поддержал инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей, административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри. Также есть предложения ввести в образовательный процесс обязательный курс на тему полового воспитания детей и молодежи. И что еще важно, отныне будет контроль за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей