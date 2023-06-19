В Беларуси введут химическую кастрацию педофилов

В ближайшее время в Беларуси введут закон о химической кастрации для педофилов. Ранее Генпрокуратура инициировала такой закон. 19 июня стало известно, что его Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил. Министерство здравоохранения, опираясь на международный опыт, разработало лечение.

Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации. Направлены меры на развитие сексологической помощи. Это будет способствовать предупреждению такого рода преступлений, их выявлению и своевременному оказанию помощи лицам, страдающим сексуальными отклонениями.

Министерство здравоохранения разработало и утвердило клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации. Направлены меры на развитие сексологической помощи. Это будет способствовать предупреждению такого рода преступлений, их выявлению и своевременному оказанию помощи лицам, страдающим сексуальными отклонениями.

Также глава белорусского государства поддержал инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей, административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри. Также есть предложения ввести в образовательный процесс обязательный курс на тему полового воспитания детей и молодежи. И что еще важно, отныне будет контроль за ранее судимыми лицами, в том числе с использованием электронных браслетов.