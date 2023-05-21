В Беларуси ввели новую медицинскую должность

На кафедре БелМАПО будут работать дополнительно китайские специалисты, которые будут приезжать сюда, читать лекции, вести семинары. В плане того, чтобы возобновились еще поездки наших врачей в Китай, потому что за время COVID это было неприемлемо.

Олег Домород, завотделением традиционной китайской медицины Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения