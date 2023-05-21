ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси ввели новую медицинскую должность

Повышение уровня двусторонних отношений Беларуси и Китая и содействие во всех областях. Только в планеразвития здравоохранения до 2025 года приоритет вопросам фармацевтики, традиционной китайской медицины, совместным производствам, а также обмен опытом и специалистами.

Внесены изменения в номенклатуру должностей медиков

Продолжением сотрудничества стали изменения в постановлении Минздрава. Впервые в Беларуси на законодательном уровне ввели новую должность - врач-рефлексотерапевт по традиционной китайской медицине. У нас уже организовано несколько совместных производств, налажена торговля препаратами. В планах создавать и совместные клиники.


Изображение
В Китайско-белорусском индустриальном парке созданы новые предприятия, где выпускают именно китайские традиционные лекарства. С большим оптимизмом смотрим на сотрудничество между нашими странами в области медицины, здравоохранения и традиционной китайской медицины.
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси


Изображение
На кафедре БелМАПО будут работать дополнительно китайские специалисты, которые будут приезжать сюда, читать лекции, вести семинары. В плане того, чтобы возобновились еще поездки наших врачей в Китай, потому что за время COVID это было неприемлемо.
Олег Домород, завотделением традиционной китайской медицины Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения

Белорусское здравоохранение основывается на потребностях отрасли. Отдельные категории специалистов получили в Беларуси права допуска к УЗИ и функциональным исследованиям. Введение новых должностей будет в пределах имеющейся штатной численности.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все