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В Беларуси ввели новую медицинскую должность
Повышение уровня двусторонних отношений Беларуси и Китая и содействие во всех областях. Только в планеразвития здравоохранения до 2025 года приоритет вопросам фармацевтики, традиционной китайской медицины, совместным производствам, а также обмен опытом и специалистами.
Внесены изменения в номенклатуру должностей медиков
Продолжением сотрудничества стали изменения в постановлении Минздрава. Впервые в Беларуси на законодательном уровне ввели новую должность - врач-рефлексотерапевт по традиционной китайской медицине. У нас уже организовано несколько совместных производств, налажена торговля препаратами. В планах создавать и совместные клиники.
В Китайско-белорусском индустриальном парке созданы новые предприятия, где выпускают именно китайские традиционные лекарства. С большим оптимизмом смотрим на сотрудничество между нашими странами в области медицины, здравоохранения и традиционной китайской медицины.
На кафедре БелМАПО будут работать дополнительно китайские специалисты, которые будут приезжать сюда, читать лекции, вести семинары. В плане того, чтобы возобновились еще поездки наших врачей в Китай, потому что за время COVID это было неприемлемо.
Белорусское здравоохранение основывается на потребностях отрасли. Отдельные категории специалистов получили в Беларуси права допуска к УЗИ и функциональным исследованиям. Введение новых должностей будет в пределах имеющейся штатной численности.
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