Коммунальная вендетта. На фронтах извечных войн ЖКХ и жителей домов властелины труб и счетчиков несут первые потери - финансовые. Жилищно-эксплуатационные службы все-таки ответят штрафами за лишние суммы в жировках.

Известие об этом появилось в СМИ еще летом, а в понедельник поправки в Административный кодекс вступили в силу. Теперь ответственность будут нести как ЖЭУ и профильные частные организации, так и специалисты расчетно-справочных центров.

Накажут рублем в первую очередь за своевольное начисление сумм за дополнительные услуги без договора. В случае технической ошибки или иных вопросов, решение будут принимать исполкомы.

А вот если оно будет не в пользу недобросовестных организаций, пострадать могут отдельные сотрудники. Впрочем, и жильцам свою правоту надо будет еще доказать. В проблеме разбирался Алексей Потапов.

Коммунальщики тоже платят. С понедельника. Вступившая в действие инициатива парламента взыскивать с них деньги шока не вызвала, но полувековой миропорядок в "теплых" отношениях ЖКХ и жильцов пошатнула.

Коммунальщиков теперь наказывают по букве закона. В зоне ответственности не только ЖКХ, но рассчетно-кассовые центры, а также операторы ТВ, установщики видеонаблюдения и домофонов. Последние три услуги - дополнительные, то есть необязательные, а потому спорные. Бывает, их навязывают или вовсе включают в расчетники без предупреждения. Теперь за это накажут.

Две базовые. Во столько обойдется излишне фамильярное отношение к нулям в жировках? При рецидиве в этом же году - от четырех до 10-ти. Почуяли подвох? Пишите местным властям.

Жертвами коммунальных войн действительно теперь рискуют стать порой не самые виноватые. Отдельные рабочие и специалисты расчетных центров. Претензии к организации - ответственность персональная. Не докажут, что не виноваты лично - штраф заплатят из своего кармана. Хотя есть варианты.

Разбираться в тонкостях будут уполномоченные комиссии. Процент технических сбоев, впрочем, рассказывают, невысок. Во всяком случае, в расчетных центрах. Начисление - через ЕРИП. Вопросы, в случае чего, уже туда. Но возникают они, как правило, пока нечасто.

К самим специалистам РСЦ требования достаточно строгие: образование - высшее экономическое, с каждым обновлением систем - допобучение. Человеческий фактор место имеет, но, говорят, нечасто.

"Существуют такие моменты. Где-то не пробилась цифра верно или еще что-то, но это очень редко".

Работают в расчетных центрах с итоговыми документами из ЖКХ. Начисление производят именно по ним. Особое внимание - к пресловутым допуслугам.

"Все, что касается дополнительных услуг, проверяется очень тщательно, сверяются все данные. И только тогда документ идет в работу и начисляются услуги".

В реестре служб ЖКХ указывают те договоры на допуслуги, которые должны заключать с жильцами. Если их нет, документы обязаны вернуть коммунальщикам и уведомить о нарушении. При этом чистоту работы кассиров районного центра проверяют в едином расчетном центре. Отсюда вывод: ошибки быть могут, но, скорее всего, дополнительные нули образовались еще в кабинетах ЖКУ или у других поставщиков услуг.

Важный момент. Все это касается необязательных дополнительных услуг. Кроме упомянутых домофона, камер и ТВ-каналов, это, к примеру, консьерж, благоустройство двора, уборка подъезда, аренда и замена ковров. Оказание этих услуг по закону - только в порядке договора с каждым или большинством жильцов. По-другому обстоят дела с обязательными услугами. По закону, это плановое техобслуживание и капремонт домов и подъездов, ремонт канализации и водоснабжения, утилизация отходов, тепло- и электро-газоснабжение. Под вопросом остается планируемая тепломодернизация домов. Ее могут включить в программу капремонта, но по желанию жильцов. Поправки по этой услуге еще на стадии обсуждения.