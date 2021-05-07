В Беларуси вводится маркировка мороженого и сыров

Новые правила торговли на рынке ЕАЭС. Маркировка молочной продукции станет обязательной с 1 июня. С этой даты нужно наносить штрих-код на каждую упаковку сыра и мороженого. А с сентября - на всю прочую молочную продукцию со сроком годности более 40 суток.



Смысл маркировки - в возможности отследить жизненный цикл товара: от производства до его продажи в магазине. Ему присваивается уникальный код, который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: это наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении на полке.