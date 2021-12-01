В Беларуси вводится механизм прослеживаемости товаров

Также с 1-го декабря вводится новый механизм контроля за движением товаров. Ему подлежат две группы: это бытовые холодильники, морозильники, а также новые пневматические шины и покрышки. Субъектам хозяйствования необходимо провести инвентаризАцию и предоставить сведения об остатках товаров из перечня в налоговые органы по месту постановки на учет в виде электронного документа.



Одни из целей нововведения -это повышение прозрачности оборота товаров и развитие добросовестной конкуренции, в том числе при экспорте на рынки государств - членов ЕАЭС.