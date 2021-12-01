3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси вводится механизм прослеживаемости товаров
Также с 1-го декабря вводится новый механизм контроля за движением товаров. Ему подлежат две группы: это бытовые холодильники, морозильники, а также новые пневматические шины и покрышки. Субъектам хозяйствования необходимо провести инвентаризАцию и предоставить сведения об остатках товаров из перечня в налоговые органы по месту постановки на учет в виде электронного документа.
Одни из целей нововведения -это повышение прозрачности оборота товаров и развитие добросовестной конкуренции, в том числе при экспорте на рынки государств - членов ЕАЭС.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все