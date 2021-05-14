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В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций

В Беларуси новые правила для застройщиков. Через полгода жилищные облигации под запретом на регистрацию. Новации закреплены Указом Президента. Где обоснование трактуется так: для защиты интересов тех, кто инвестирует в жилищное строительство. Отсрочка в полгода дана для того, чтобы застройщики смогли провести при необходимости эмиссию облигаций для завершения возведения новостроек. Однако будут и исключения из правил, когда регистрировать ценные бумаги можно. Это при реализации инвестдоговоров между инвесторами и страной, которые были подписаны до вступления в силу указа.

Эксперты уверены, введение запрета не должно вызвать негативной реакции участников рынка, поскольку из-за неоднозначного характера жилищных облигаций и негативных историй, связанных с их обращением, данный инструмент не стал популярным среди дольщиков и застройщиков. (видео)

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