В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций

В Беларуси новые правила для застройщиков. Через полгода жилищные облигации под запретом на регистрацию. Новации закреплены Указом Президента. Где обоснование трактуется так: для защиты интересов тех, кто инвестирует в жилищное строительство. Отсрочка в полгода дана для того, чтобы застройщики смогли провести при необходимости эмиссию облигаций для завершения возведения новостроек. Однако будут и исключения из правил, когда регистрировать ценные бумаги можно. Это при реализации инвестдоговоров между инвесторами и страной, которые были подписаны до вступления в силу указа.