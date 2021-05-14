3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций
В Беларуси новые правила для застройщиков. Через полгода жилищные облигации под запретом на регистрацию. Новации закреплены Указом Президента. Где обоснование трактуется так: для защиты интересов тех, кто инвестирует в жилищное строительство. Отсрочка в полгода дана для того, чтобы застройщики смогли провести при необходимости эмиссию облигаций для завершения возведения новостроек. Однако будут и исключения из правил, когда регистрировать ценные бумаги можно. Это при реализации инвестдоговоров между инвесторами и страной, которые были подписаны до вступления в силу указа.
Эксперты уверены, введение запрета не должно вызвать негативной реакции участников рынка, поскольку из-за неоднозначного характера жилищных облигаций и негативных историй, связанных с их обращением, данный инструмент не стал популярным среди дольщиков и застройщиков. (видео)
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все