В Беларуси вводят усиление на границе

Вооруженные Силы Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы: мосты, переезды, железнодорожные пути взяты под охрану, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники. По заявлению Министерства обороны, меры направлены на пресечение возможных диверсий и провокаций. В процессе также задействованы территориальные органы МВД и Госпогранкомитета. Основная цель мероприятий - обеспечение безопасности населения, пресечение нарушения госграницы, исключение каналов поставки оружия и боеприпасов.