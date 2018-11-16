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В Беларуси выбирают туристический бренд
Васильки, аисты, дух Купалья - в Беларуси выбирают туристический бренд. На конкурс было подано несколько десятков работ от дизайнеров, маркетологов и креативных агентств страны. На встрече в Министерстве спорта и туризма экспертное жюри выбрало 10 концепций. Они будут представлены на сайте Национального агентства по туризму для народного голосования. Из тех вариантов, которые получат больше всего положительных отзывов, и будет выбран национальный туристический бренд Беларуси.
Возможно, туристический бренд Беларуси появится к II Европейским играм. Он будет украшать сувенирную атрибутику, транспорт, билборды. Кстати, свои отличительные рекламные логотипы имеют более 150 стран мира.
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