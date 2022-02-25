В Беларуси выбрали лучшую почтовую марку 2021 года

Блок "Коложская икона Божией Матери" - победитель конкурса "Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2021 года". В нем приняли участие миниатюрные знаки оплаты, выпущенные в оборот Белпочтой за прошлый год. В юбилейном, двадцатом сезоне состязания блок "Коложская икона Божией Матери" обошел четыре десятка претендентов на победу. Впервые для выбора лучшей марки использовалась автоматизированная система. В онлайн-голосовании приняли участие почти 9 тысяч человек (8 982), из которых 3 188 отдали предпочтение победителю. В топ-10 также попали миниатюрные знаки почтовой оплаты, посвященные Рождеству, белорусскому трактору, знаковым архитектурным сооружениям, народным писателям нашей страны и призерам Паралимпийских игр в Токио.



В этом году отмечается 30-летие белорусской почтовой марки.

За этот период введено в обращение более 1 450 художественных марок и еще больше маркированных конвертов.