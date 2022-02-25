3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси выбрали лучшую почтовую марку 2021 года
Факт
Блок "Коложская икона Божией Матери" - победитель конкурса "Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2021 года". В нем приняли участие миниатюрные знаки оплаты, выпущенные в оборот Белпочтой за прошлый год. В юбилейном, двадцатом сезоне состязания блок "Коложская икона Божией Матери" обошел четыре десятка претендентов на победу. Впервые для выбора лучшей марки использовалась автоматизированная система. В онлайн-голосовании приняли участие почти 9 тысяч человек (8 982), из которых 3 188 отдали предпочтение победителю. В топ-10 также попали миниатюрные знаки почтовой оплаты, посвященные Рождеству, белорусскому трактору, знаковым архитектурным сооружениям, народным писателям нашей страны и призерам Паралимпийских игр в Токио.
В этом году отмечается 30-летие белорусской почтовой марки.
За этот период введено в обращение более 1 450 художественных марок и еще больше маркированных конвертов.
Президент
Все
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов