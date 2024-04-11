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В Беларуси выдан двухмиллионный ключ электронной цифровой подписи

В Беларуси выдан двухмиллионный ключ электронной цифровой подписи. ЭЦП позволяет совершать юридически значимые действия дистанционно. Это аналог собственноручной подписи в цифровом мире. Белорусы такими средствами активно пользуются, учитывая увеличение количества электронных сервисов. Их уже более 560 на едином портале электронных услуг.

Следующий этап - внедрение облачной ЭЦП, которая не будет требовать никаких дополнительных устройств. Ее планируют запустить до конца 2025 года. Основные криптографические документы белорусов будут храниться в защищенном облаке на государственном информационном ресурсе. Получить доступ можно будет при помощи специального защищенного программного обеспечения, приложения, установленного на мобильный телефон или на стационарный компьютер.

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