Водители перестали проходить техосмотр? Скольким автомобилям официально разрешено ездить по дорогам Беларуси?

УП "Белтехосмотр" в июне выдало 113 815 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, сообщили БелТА на предприятии.

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 92 374 разрешения (81,2% от общего количества). Общее количество разрешений, выданных за январь - июнь 2022 года, составило 763 504, что на 29,1% меньше аналогичного показателя за шесть месяцев 2021 года.