3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси выдвинуто 298 кандидатов в Палату представителей - расскажем, кто претендует на возможность участия в выборах
В Беларуси сегодня стартовала процедура регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва и депутатов местных Советов депутатов 29-го созыва.
В Палату представителей выдвинуто 298 кандидатов
Вот так картина выглядит в разрезе страны: большинство приходится на город Минск. Меньше всего кандидатов в Могилевской области. Равное количество в Гродненской и Минской областях.
Больше половины претендентов воспользовались одним из трех способов выдвижения. Таким образом, львиная доля приходится на выдвижение от политических партий - почти 40 %. Чуть больше 30 % претендентов выдвигались от граждан путем сбора подписей.Также под 30 % заявили о себе от трудовых коллективов.
В разрезе политических партий, которые проявили активность в эту электоральную кампанию, картина выглядит следующим образом. Без малого 24 % всех выдвиженцев от политических партий приходится на белорусскую партию "Белая Русь", свыше 18 % - это либерал-демократы, почти 12,5 % - представители Коммунистической партии и 7 % - выдвиженцы от Республиканской партии труда и справедливости.
Также ЦИК посчитал, что треть претендентов на звание кандидата в депутаты Палаты представителей - это женщины.
Баллотируются на новый срок и депутаты действующего созыва, на них приходится почти 7,5 % претендентов, на 3 % больше желающих из рядов местных Советов. Также известно, что 4 % претендентов - это молодые люди в возрасте до 31-го года. Столько же представителей молодежи претендует на звание кандидата в депутатыместных Советов. Всего по стране на все уровни (ниже Палаты представителей) выдвинули свои кандидатуры 18 996 претендентов.
С 16 по 30 января члены территориальных и окружных избирательных комиссий проверят поступившие документы о выдвижении в кандидаты в депутаты на соответствие требованиям Избирательного кодекса и примут решения о регистрации кандидатов. На этом этапе Центризбирком может подключаться только в случае обжалования решений нижестоящих комиссий.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все