В Беларуси выдвинуто 298 кандидатов в Палату представителей - расскажем, кто претендует на возможность участия в выборах

В Беларуси сегодня стартовала процедура регистрации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва и депутатов местных Советов депутатов 29-го созыва.

В Палату представителей выдвинуто 298 кандидатов

Вот так картина выглядит в разрезе страны: большинство приходится на город Минск. Меньше всего кандидатов в Могилевской области. Равное количество в Гродненской и Минской областях.





Больше половины претендентов воспользовались одним из трех способов выдвижения. Таким образом, львиная доля приходится на выдвижение от политических партий - почти 40 %. Чуть больше 30 % претендентов выдвигались от граждан путем сбора подписей.Также под 30 % заявили о себе от трудовых коллективов.

В разрезе политических партий, которые проявили активность в эту электоральную кампанию, картина выглядит следующим образом. Без малого 24 % всех выдвиженцев от политических партий приходится на белорусскую партию "Белая Русь", свыше 18 % - это либерал-демократы, почти 12,5 % - представители Коммунистической партии и 7 % - выдвиженцы от Республиканской партии труда и справедливости.





Также ЦИК посчитал, что треть претендентов на звание кандидата в депутаты Палаты представителей - это женщины.

Баллотируются на новый срок и депутаты действующего созыва, на них приходится почти 7,5 % претендентов, на 3 % больше желающих из рядов местных Советов. Также известно, что 4 % претендентов - это молодые люди в возрасте до 31-го года. Столько же представителей молодежи претендует на звание кандидата в депутатыместных Советов. Всего по стране на все уровни (ниже Палаты представителей) выдвинули свои кандидатуры 18 996 претендентов.