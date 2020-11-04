В Беларуси выписаны 88 701 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 88 701 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 102 313 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 573 132 исследования. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 995 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.