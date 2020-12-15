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В Беларуси выписаны тысяча 658 пациентов, у которых был обнаружен COVID-19

Лучшая награда для врачей - это здоровье пациентов. За сутки по данным Минздрава в Беларуси выписаны - тысяча 658 пациентов, у которых был обнаружен COVID-19. Зарегистрированы - одна тысяча 911 пациентов с положительным тестом на COVID-19. К сожалению, умерли одна тысяча 282 пациента с коронавирусом. Отмечу, за сутки выполнено 8 тысяч 704 теста.

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