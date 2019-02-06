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В Беларуси выпускные экзамены в школах могут увязать с централизованным тестированием

В Министерстве образования планируют снять нагрузку с одиннадцатиклассников. Сегодня об этом заявил глава ведомства Игорь Карпенко. Кроме того, в вузах увеличат набор на IT-специальности. Также сегодня проанонсировали создание в Беларуси так называемых независимых лабораторий, где студенты вузов непосредственно будут демонстрировать свое мастерство не только в теории, но и на практике.

Министр заявил, что школьники с 1 по 8 класс уже занимаются по новой учебной программе. Она еще будет корректироваться и с окончательными правками вступит в полную работу в течение двух лет.

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