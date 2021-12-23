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В Беларуси выпустили опытные серии вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу

Беларусь выпустила опытную серию вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" по полному циклу. Белмедпрепараты завершили еще один важный этап белорусско-российского проекта. На весь цикл от производства активного компонента до выпуска готовой формы понадобился год. Впереди серия испытаний, качество проверят российские коллеги. Валидационная серия будет заложена на исследования стабильности, которые определят устойчивость к хранению вакцины.

Сергей Беляев, гендиректор РУП "Белмедпрепараты": Эти первые серии будут использоваться для изучения стабильности лекарственного препарата и исследование на качество. 23 декабря, сегодня, уедут на контроль качества в институт имени Гамалеи. Если все будет по плану, к лету произведем продукт, доступный для нашего населения.Сергей Беляев, гендиректор РУП "Белмедпрепараты"

Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси:
Что касается вакцин, я хочу развеять слухи, их достаточно. Имеется "Спутник V", Vera Sell - вчера прибыл борт и будет распределена по регионам. "Лайта" месячный запас, 250 тысяч доз распределены по регионам и активно используются для вакцинации.Елена Кроткова

Пока более низкие темпы вакцинации сегодня в Брестском и Минском регионах, в остальных уже более 50 % населения привились первым компонентом. Ожидается, что к 1 января первым компонентом вакцинируются больше половины населения нашей страны.

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