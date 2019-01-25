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Повышаются размеры пособия по уходу за ребенком до трех лет

С 1 февраля мамы на первого ребенка будут получать 363 рубля, на второго и последующих детей - 414 рублей, на ребенка-инвалида - 466. Увеличение выплат связано с ростом среднемесячной заработной платы, пояснили в Минтруда и соцзащиты.

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