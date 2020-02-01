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В Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума
Февраль приносит изменения, которые отразятся на наших кошельках. Так, в Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума. Теперь он составляет почти 240 рублей, (рост - 3,5 % по сравнению с предыдущим значением). Такой показатель будет действовать до конца апреля, его пересматривают раз в квартал.
Бюджет прожиточного минимума - это стоимость минимального набора благ и услуг, необходимого человеку для жизни и сохранения здоровья. Он потянет за собой вверх минимальные трудовые и социальные пенсии, а также доплаты белорусам в возрасте 75 лет и старше.
В Беларуси выросли пособия по уходу за детьми
И сегодня выросли пособия по уходу за детьми. Ежемесячная выплата за первого ребенка теперь 405 рублей, на второго и последующих - 463. В семьях, где есть ребенок-инвалид (до 3-летнего возраста), пособия выросли до 521 рубля в месяц. Эти цифры будут актуальными до 31 июля этого года.
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