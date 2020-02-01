Февраль приносит изменения, которые отразятся на наших кошельках. Так, в Беларуси вырос бюджет прожиточного минимума. Теперь он составляет почти 240 рублей, (рост - 3,5 % по сравнению с предыдущим значением). Такой показатель будет действовать до конца апреля, его пересматривают раз в квартал.



Бюджет прожиточного минимума - это стоимость минимального набора благ и услуг, необходимого человеку для жизни и сохранения здоровья. Он потянет за собой вверх минимальные трудовые и социальные пенсии, а также доплаты белорусам в возрасте 75 лет и старше.



