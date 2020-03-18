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В Беларуси вырос спрос на лук-севок
Настоящий луковый детектив разворачивается этой весной на прилавках магазинов и на крупных продовольственных рынках. Покупатели жалуются на цену и качество импортного лука-севка, мол, плохо хранится и дает довольно скромный урожай. В то время как белорусский сорт "ветразь" - хорошо знакомый и любимый у покупателей - найти почти невозможно.Чем вызван такой ажиотаж, какую альтернативу предлагают белорусские селекционеры?
УзналаНадежда Сербиненко.Опытные дачники знают, что время сажать лук наступит совсем скоро, потому многие начинают покупать посадочный материал уже сейчас. И если в прошлом году голландский лук-севок на пике спроса продавали за 30 рублей за килограмм, то сейчас ситуация спокойная. За севком мы пришли в один из минских магазинов. Лука тут оказалось предостаточно. Цена за кило 6-7 рублей. Покупателей много. Но не всех устраивает цена на голландский лук.
На прилавках нет белорусского лука-севка
Почему на прилавках продается в основном голландский лук-севок, гдеотечественный, белорусский? Нам ответила начальник отдела розничной торговли сети магазинов по продаже семян.
Анна Лепеш, начальник отдела розничной торговли ОАО "Минсксортсемовощ":
"
Что касается белорусского лука, с ним на рынке сложнее. Тех объемов, чтобы нам удовлетворить потребность, нет. Поэтому мы работаем с голландским производителем".
Для полной картины отправляемся на крупнейший рынок Минска. Сейчас в павильонах, где продают семена и севок, очереди. Интересуемся, что пользуется спросом.
Белорусские селекционеры о ситуации с луком-севком
Созданием белорусских сортов лука занимается Институт овощеводства в Самохваловичах. О спросе на отечественные сорта селекционеры знают. И если купить белорусский севок в магазинах - это настоящий квест, то семена как раз белорусской селекции активно используют крупные парниково-тепличные комбинаты. Весна - это пик продаж зелени. Сейчас в тепличном комбинате под Брестом зреет уже второй урожай зеленого лука. Агроном Михайло Долбик делится: сырье для посадки всегда использовали только белорусское. Луковицы из семян сорта "ветразь"покупают в соседнем хозяйстве.
Увеличить производство белорусского лука могут частные хозяйства и фермеры
Увеличить объемы выращивания белорусского севка, чтобы хватало и парниковым комбинатам, и простым садоводам-любителям, могут частные хозяйства и фермеры. Удачные примеры есть в Смолевичском районе, также на крупных агрокомбинатах. Сейчас селекционеры активно работают и над новыми сортами лука, которые могут стать новыми фаворитами на кухнях страны. В дополнение к привычному репчатому луку белорусские ученые-селекционеры предлагают лук-порей. Он более дорогой, но и более ценный по своим питательным свойствам. Сейчас новый сорт "войт" проходит государственное сортоиспытание. И уже в следующем году в продаже могут появиться первые белорусские семена лука-порея. А пока котировки на «луковой бирже» растут: продавцы советуют покупателям не затягивать с заготовкой посадочного материала. Ведь хороший луковый урожай поможет зарядиться витаминами на весь следующий год.