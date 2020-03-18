В Беларуси вырос спрос на лук-севок

Настоящий луковый детектив разворачивается этой весной на прилавках магазинов и на крупных продовольственных рынках. Покупатели жалуются на цену и качество импортного лука-севка, мол, плохо хранится и дает довольно скромный урожай. В то время как белорусский сорт "ветразь" - хорошо знакомый и любимый у покупателей - найти почти невозможно.Чем вызван такой ажиотаж, какую альтернативу предлагают белорусские селекционеры?



УзналаНадежда Сербиненко.Опытные дачники знают, что время сажать лук наступит совсем скоро, потому многие начинают покупать посадочный материал уже сейчас. И если в прошлом году голландский лук-севок на пике спроса продавали за 30 рублей за килограмм, то сейчас ситуация спокойная. За севком мы пришли в один из минских магазинов. Лука тут оказалось предостаточно. Цена за кило 6-7 рублей. Покупателей много. Но не всех устраивает цена на голландский лук.







На прилавках нет белорусского лука-севка

Почему на прилавках продается в основном голландский лук-севок, гдеотечественный, белорусский? Нам ответила начальник отдела розничной торговли сети магазинов по продаже семян.

Анна Лепеш, начальник отдела розничной торговли ОАО "Минсксортсемовощ":

"

Что касается белорусского лука, с ним на рынке сложнее. Тех объемов, чтобы нам удовлетворить потребность, нет. Поэтому мы работаем с голландским производителем".

Для полной картины отправляемся на крупнейший рынок Минска. Сейчас в павильонах, где продают семена и севок, очереди. Интересуемся, что пользуется спросом.





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Белорусские селекционеры о ситуации с луком-севком

Созданием белорусских сортов лука занимается Институт овощеводства в Самохваловичах. О спросе на отечественные сорта селекционеры знают. И если купить белорусский севок в магазинах - это настоящий квест, то семена как раз белорусской селекции активно используют крупные парниково-тепличные комбинаты. Весна - это пик продаж зелени. Сейчас в тепличном комбинате под Брестом зреет уже второй урожай зеленого лука. Агроном Михайло Долбик делится: сырье для посадки всегда использовали только белорусское. Луковицы из семян сорта "ветразь"покупают в соседнем хозяйстве.





Увеличить производство белорусского лука могут частные хозяйства и фермеры