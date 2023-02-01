В Беларуси выросли выплаты за рождение ребенка и пенсии - какие еще изменения принес февраль?

По сути размер бюджета - это необходимый для жизни денежный минимум. Он устанавливается как в среднем на душу населения, так и в разрезе социально-демографических групп, это пенсионеры, дети и все трудоспособные, где у каждого своя стоимость набора товаров и услуг.



Единовременное пособие назначают при рождении ребенка. Сумма на первого малыша теперь почти 3 тысячи 415 рублей. Если семья прирастает вторым ребенком, третьим или еще больше - то свыше 4 тысяч 780 рублей. Прибавку получат и те, кто в ожидании пополнения - пособие для ставших на учет Минздрава вырастет до уровня обновленного бюджета прожиточного минимума.



Размеры пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет пересматривают два раза в год - в феврале и августе. В Минтруда объясняют - в основе расчетов таких выплат уже не бюджет, а рост средней по стране зарплаты. В четвертом квартале минувшего года она прибавила 9 процентов и увеличилась до более чем 1700 рублей.



В целом же в этом году расходы на выплату пособий по уходу за малышами до трех лет 2 миллиарда рублей.

