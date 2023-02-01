3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси выросли выплаты за рождение ребенка и пенсии - какие еще изменения принес февраль?
Старт нового месяца принес белорусам обновление социальных выплат. Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал, и традиционно он подтягивает за собой увеличение детских пособий и возрастных надбавок пенсионерам. В профильном ведомстве заявили - текущий перерасчет охватил более 700 тысяч получателей социальных выплат.
Кого ожидает прибавка и насколько выросли доплаты - о главных февральских новациях Алина Лаппо. На календаре 1 февраля, а значит, традиционно в стране пересмотрен бюджет прожиточного минимума.
Так, с сегодняшнего дня он чуть более 341 рубля. Эта величина будет действовать до конца апреля. Соразмерно бюджету автоматически увеличен ряд пособий и доплат.
По сути размер бюджета - это необходимый для жизни денежный минимум. Он устанавливается как в среднем на душу населения, так и в разрезе социально-демографических групп, это пенсионеры, дети и все трудоспособные, где у каждого своя стоимость набора товаров и услуг.
Единовременное пособие назначают при рождении ребенка. Сумма на первого малыша теперь почти 3 тысячи 415 рублей. Если семья прирастает вторым ребенком, третьим или еще больше - то свыше 4 тысяч 780 рублей. Прибавку получат и те, кто в ожидании пополнения - пособие для ставших на учет Минздрава вырастет до уровня обновленного бюджета прожиточного минимума.
Размеры пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет пересматривают два раза в год - в феврале и августе. В Минтруда объясняют - в основе расчетов таких выплат уже не бюджет, а рост средней по стране зарплаты. В четвертом квартале минувшего года она прибавила 9 процентов и увеличилась до более чем 1700 рублей.
В целом же в этом году расходы на выплату пособий по уходу за малышами до трех лет 2 миллиарда рублей.
В Беларуси выросли социальные пенсии и доплаты по возрасту
Влияние бюджета прожиточного минимума сказывается еще и на пенсиях, но не на всех. Прибавку получат отдельные категории, например, ветераны Великой Отечественной войны и почетные доноры, а также социальные пенсии.
Тем белорусам, кому уже 75 лет, добавлять 64 рубля. Кому 80 и больше - свыше 85 рублей. Эти суммы зафиксируют на квартал - до конца апреля.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все