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В Беларуси выросли выплаты за рождение ребенка и пенсии - какие еще изменения принес февраль?

Старт нового месяца принес белорусам обновление социальных выплат. Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал, и традиционно он подтягивает за собой увеличение детских пособий и возрастных надбавок пенсионерам. В профильном ведомстве заявили - текущий перерасчет охватил более 700 тысяч получателей социальных выплат.

Кого ожидает прибавка и насколько выросли доплаты - о главных февральских новациях Алина Лаппо. На календаре 1 февраля, а значит, традиционно в стране пересмотрен бюджет прожиточного минимума.

Так, с сегодняшнего дня он чуть более 341 рубля. Эта величина будет действовать до конца апреля. Соразмерно бюджету автоматически увеличен ряд пособий и доплат.

По сути размер бюджета - это необходимый для жизни денежный минимум. Он устанавливается как в среднем на душу населения, так и в разрезе социально-демографических групп, это пенсионеры, дети и все трудоспособные, где у каждого своя стоимость набора товаров и услуг.

Единовременное пособие назначают при рождении ребенка. Сумма на первого малыша теперь почти 3 тысячи 415 рублей. Если семья прирастает вторым ребенком, третьим или еще больше - то свыше 4 тысяч 780 рублей. Прибавку получат и те, кто в ожидании пополнения - пособие для ставших на учет Минздрава вырастет до уровня обновленного бюджета прожиточного минимума.

Размеры пособий по уходу за детьми в возрасте до трех лет пересматривают два раза в год - в феврале и августе. В Минтруда объясняют - в основе расчетов таких выплат уже не бюджет, а рост средней по стране зарплаты. В четвертом квартале минувшего года она прибавила 9 процентов и увеличилась до более чем 1700 рублей.

В целом же в этом году расходы на выплату пособий по уходу за малышами до трех лет 2 миллиарда рублей.

В Беларуси выросли социальные пенсии и доплаты по возрасту

Влияние бюджета прожиточного минимума сказывается еще и на пенсиях, но не на всех. Прибавку получат отдельные категории, например, ветераны Великой Отечественной войны и почетные доноры, а также социальные пенсии.

Тем белорусам, кому уже 75 лет, добавлять 64 рубля. Кому 80 и больше - свыше 85 рублей. Эти суммы зафиксируют на квартал - до конца апреля.

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