В Беларуси выросло количество оперативных вмешательств с применением нанотехнологий

Преуспели в кардиологии. Внедрение искусственного интеллекта помогают не только врачам, но и самим пациентам. Сокращается период послеоперационного восстановления, снижаются риски развития осложнений. Освоили и гибридный метод лечения: операции на отрытом сердце совмещают с эндоваскулярными вмешательствами. Такая операционная с 2018 года работает в клинике при ведомстве Управделами Президента. А с 2020-го патологии сердца лечат также лазерным методом.

В 2022 году увеличилось количество оперативных вмешательств, увеличилась ангиопластика, увеличились операции по шунтированию, по коррекции пороков. Каждая третья выполнена благодаря рентгенэндоваскулярным методам. Эти инновации не будущее, это наше настоящее. Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси

На базе клиники работает центр лазерных интервенций. Новый современный центр, единственный в Беларуси, который использует лазерные технологии при лечении различных патологий сердца. Для изъятия электродов при замене кардиостимулятора, для восстановления проходимости сосудов, в том числе мы используем лазер.