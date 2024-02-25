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В Беларуси высокий процент явки на любую избирательную кампанию - Балдовская

Секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси Елена Балдовская рассказала о явке избирателей на участках. "На 16:00 по стране процент проголосовавших граждан составил 65,4 %, - отметила она. - Какие-то из областей приблизились к 70-процентному порогу явки или перешли его. После 20:00 мы сможем предварительно говорить о том, сколько в целом по стране граждан приняли участие в голосовании".

По мнению Елены Балдовской, в стране достаточно высокий процент явки на любую избирательную кампанию. "На досрочном голосовании нынешней кампании граждане показали себя достаточно активно - более 40 % избирателей пришли на участки в период досрочного голосования. Еще есть время, чтобы посмотреть, насколько увеличится процент проголосовавших избирателей", - сказала она.

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