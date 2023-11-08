В Беларуси высокий уровень занятости среди инвалидов: как государство помогает в трудоустройстве

Технология называется "равный обучает равного", когда незрячий преподаватель обучает незрячих учащихся. Мы передаем им не только учебные знания по учебным предметам, но и те навыки и умения, тот опыт, который у нас имеется по жизни. Здесь все зависит от мотивации человека. Если у него есть желание развиваться и двигаться вперед, то назвать что-то сложное, с чем столкнулся, я не могу. У меня всегда была четкая цель - отучиться и найти работу. Чем больше навыков, тем больше шансов найти себе рабочее место.

Евгений Зеленкевич, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий