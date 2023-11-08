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В Беларуси высокий уровень занятости среди инвалидов: как государство помогает в трудоустройстве

Их возможности безграничны. Защита людей с инвалидностью и содействие их занятости остается одним из приоритетов государственной политики Беларуси. Сегодня профессиональные рекомендации имеют порядка 118 тысяч человек, и почти 60 процентов из них трудоустроены.

О жизни без барьеров и возможности реализоваться, невзирая на обстоятельства, расскажет Катерина Стреха.

У таких людей, как Евгений, весь мир на кончиках пальцев. Он не видит с рождения - лишь немного отличает темное от светлого и изредка реагирует на яркий свет. Виной всему врачебная ошибка. Но молодой человек уверен: все ограничения в голове. Евгений Зеленкевич работает преподавателем специальной дисциплины в Минском колледже цифровых технологий. Здесь он учит ребят тестировать программное обеспечение и создавать интернет-приложения.


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Технология называется "равный обучает равного", когда незрячий преподаватель обучает незрячих учащихся. Мы передаем им не только учебные знания по учебным предметам, но и те навыки и умения, тот опыт, который у нас имеется по жизни. Здесь все зависит от мотивации человека. Если у него есть желание развиваться и двигаться вперед, то назвать что-то сложное, с чем столкнулся, я не могу. У меня всегда была четкая цель - отучиться и найти работу. Чем больше навыков, тем больше шансов найти себе рабочее место.
Евгений Зеленкевич, преподаватель Минского государственного колледжа цифровых технологий

Александр Махортов, несмотря на ограничения, которые возникли в 2000 году после серьезного ДТП, не просто нашел себе работу - открыл небольшое предприятие с парочкой наемных сотрудников. За помощью обратился к государству.


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Я узнал, что служба занятости выдает субсидию на открытие собственного бизнеса. Съездил, мне все рассказали, я написал бизнес-план, они его немножко подправили, как нужно было, и я получил субсидию. Это было 1000-1500 долларов, которые я мог потратить на покупку каких-то инструментов, на частичную оплату аренды, юридического адреса.
Александр Махортов, предприниматель

Несколько лет инвалид-колясочник успешно проектирует, мастерит и устанавливает механизмы ручного управления на автомобили для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комплекты Александра Махортова пользуются популярностью не только в Беларуси, а и в России. Мужчина говорит: за все время со своей командой переоборудовал более тысячи авто.

Спрос на услуги инвалида-колясочника немалый - сарафанное радио свое дело сделало. Номер телефона талантливого минчанина передают из рук в руки.


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Наталья Буйкевич к Александру приехала из города Ляховичи Брестской области. При росте 116 сантиметров без ручного управления ей не обойтись.

Только с начала этого года благодаря службе занятости рабочие места получили свыше 1200 людей с инвалидностью. Также государство направило более 70 человек на обучение новым специальностям. Высоким спросом на рынке труда сегодня пользуются профессии парикмахера, продавца, контролера-кассира и слесаря-сантехника. Есть встране и те, кто открыл собственное дело, - государственные субсидии в 2023-м получили 8 инвалидов.

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