В Беларуси выздоровел 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровел и выписан 50 871 пациент, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 63 554 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 1 миллиона 68 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 423 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.



