В Беларуси выздоровели 129 950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1 851 пациент с COVID-19, выписано - 2 422. Всего с начала пандемии были зарегистрированы 152 453 человека с положительным тестом. Выздоровели 129 950 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 1 230 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. В стране проведено 3 487 468 тестов.