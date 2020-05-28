3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Беларуси выздоровели 16 тысяч 660 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19
По данным Минздрава на сегодня, в Беларуси выздоровели и выписаны 16 тысяч 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 39 тысяч 858 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 499 тысяч 249 тестов.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов