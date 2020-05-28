ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси выздоровели 16 тысяч 660 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19

По данным Минздрава на сегодня, в Беларуси выздоровели и выписаны 16 тысяч 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 39 тысяч 858 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 499 тысяч 249 тестов.

За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 219 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все