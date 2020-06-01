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В Беларуси выздоровели 18 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 18 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 553 377 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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