В Беларуси выздоровели 18 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 18 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 43 403 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 553 377 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.