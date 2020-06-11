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В Беларуси выздоровели 26 тысячи 643 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19
Тем временем выздоровели и выписаны в Беларуси на сегодня 26 тысяч 643 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Зарегистрированы 51 тысяча 816 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 678 тысяч 570 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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