В Беларуси выздоровели 26 тысячи 643 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19

Тем временем выздоровели и выписаны в Беларуси на сегодня 26 тысяч 643 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Зарегистрированы 51 тысяча 816 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 678 тысяч 570 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 293 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.