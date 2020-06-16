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В Беларуси выздоровели 31 тысяча 273 пациента с ранее подтвержденным COVID-19

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 31 тысяча 273 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 55 тысяч 369 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 760 тысяч 549 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 318 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.




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