В Беларуси выздоровели 32 тысячи 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Новые данные от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 32 тысячи 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 56 тысяч 32 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 778 тысяч 935 тестов. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.