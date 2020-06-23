В Беларуси выздоровели 38 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 38 688 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 59 487 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего их проведено 886 248. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 357 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.