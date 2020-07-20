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В Беларуси выздоровели 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

Актуальная информация от Минздрава: в Беларуси выздоровели и выписаны 58 290 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 66 213 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено около двух миллионов исследований. За весь период распространения инфекции в стране умерли 503 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.


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