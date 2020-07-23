В Беларуси выздоровели 59 439 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 59 439 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 66 688 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 1 219 705 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 519 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.





