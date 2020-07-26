В Беларуси выздоровели 60 425 пациентов с ранее диагностированным COVID-19

Данные от Минздрава на 26 июля. В Беларуси выздоровели и выписаны 60 425 пациентов с COVID-19. Зарегистрированы 67 132 человека с положительным тестом. Всего проведено 1 251 359 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.