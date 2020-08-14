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В Беларуси выздоровели 66 452 пациента с COVID-19
Актуальная информация от Минздрава. В Беларуси выздоровели и выписаны 66 тысяч 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 69 тысяч 308 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 1 миллион 402 тысячи 346 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 603 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленным COVID-19.
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