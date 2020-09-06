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В Беларуси выздоровели 71 864 пациента с COVID-19

Зарегистрированы 72 859 человек с положительным тестом. Всего проведено 1 585 776 исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 711 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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