3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Беларуси выздоровели 75 303 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19. Это журналистам сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава. Александр Пацеев подчеркнул, в стране отработаны алгоритмы оказания медпомощи пациентам с коронавирусом и клинические протоколы лечения. В больницах достаточно коечного фонда и аппаратов ИВЛ. Система здравоохранения также обеспечена необходимыми медикаментами. Для сотрудников имеется достаточно средств индивидуальной защиты.
На сегодня в стране выздоровели и выписаны 75 тысяч 303 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрировано 80 696 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 1 миллиона 949 тысяч исследований. Умерли 862 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Кто создал первый концентрационный лагерь для евреев на территории СССР
Какие действия привели к проигрышу партии Христианских демократов на выборах в Литве
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов