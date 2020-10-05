В Беларуси выздоровели 75 303 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19. Это журналистам сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава. Александр Пацеев подчеркнул, в стране отработаны алгоритмы оказания медпомощи пациентам с коронавирусом и клинические протоколы лечения. В больницах достаточно коечного фонда и аппаратов ИВЛ. Система здравоохранения также обеспечена необходимыми медикаментами. Для сотрудников имеется достаточно средств индивидуальной защиты.



На сегодня в стране выздоровели и выписаны 75 тысяч 303 пациента, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрировано 80 696 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 1 миллиона 949 тысяч исследований. Умерли 862 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.