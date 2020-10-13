В Беларуси выздоровели 77 797 пациентов с COVID-19

В Беларуси выздоровели и выписаны 77 797 пациентов с COVID-19. Всего проведено 2 095 917 тестов. Зарегистрированы 84 524 человека с положительным тестом на COVID-19. Умерли 906 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.