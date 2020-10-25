В Беларуси выздоровели 83 тысячи 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

В Беларуси на сегодня выздоровели и выписаны 83 тысячи 237 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 92 тысячи 823 человека с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено более 2-х миллионов 372-х тысяч исследований. За весь период распространения инфекции умерли 957 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

Ситуация с заболеваемостью в стране - на постоянном контроле. Как сообщили в Минздраве, сейчас перепрофилировано достаточно больниц для того, чтобы обеспечить медпомощью пациентов с коронавирусом. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками: в наличии - 2 тысячи 184 аппарата ИВЛ, более полутора тысяч наркозно-дыхательных аппаратов, свыше 9 с половиной тысяч точек подключения кислорода медицинского. Специалисты проводят работу по дальнейшему приобретению медоборудования и лекарств.