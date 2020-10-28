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В Беларуси выздоровели 84 690 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

На сегодняшний день в Беларуси выздоровели 84 690 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 95 545 человек с положительным тестом. Всего проведено два миллиона 418 тысяч исследований. К сожалению, умерли 969 пациентов.

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