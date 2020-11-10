В Беларуси выздоровели 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 108 300 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 2720 000 исследований. Умерли 1 016 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.