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В Беларуси выздоровели 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19

На сегодня в Беларуси выздоровели и выписаны 91 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 108 300 человек с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 2720 000 исследований. Умерли 1 016 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.

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