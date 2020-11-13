В Беларуси выздоровели 93 тысячи 570 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19

Данные от Минздрава на сегодня. В Беларуси выздоровели и выписаны 93 тысячи 570 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 111 тысяч 622 человека с положительным тестом на коронавирус. Проведено свыше 2 млн 814 тысяч исследований. Умерли 1 тысяча 33 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленным COVID-19.